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Досвідчений ексгравець Шахтаря та Манчестер Сіті перебуває в статусі вільного агента.

Досвідчений опорний півзахисник Фернандінью перебуває у пошуках нового клубу після того, як його контракт із Атлетіко Паранаенсе підійшов до свого завершення наприкінці 2024 року.

Як повідомляє TNT Sports, 39-річний бразилець може стати гравцем Сантоса, який переміг у Серії Б та повернувся до елітного дивізіону Бразилії.

Зазначається, що Фернандінью та його батько є фанатами Сантоса — особисті симпатії бразильського хавбека можуть допомогти на шляху до цього трансферу на правах вільного агента.

У минулому сезоны Фернандінью провів за Атлетіко Паранаенсе 46 матчів, в яких він забив 8 голів та віддав 7 асистів.