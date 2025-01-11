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37-річний француз виступає у Саудівській Аравії.

Нападник саудівського Аль-Іттіхада Карім Бензема висловився про чутки з приводу завершення кар'єри.

"Ці історії не відповідають дійсності. Це просто нісенітниця. Я почуваюся добре і можу грати ще багато років", — наводить слова Бензема інсайдер Фабріціо Романо.

Раніше ЗМІ писали, що 37-річний француз розглядає варіант із завершенням кар'єри по закінченні нинішнього сезону.

Бензема приєднався до саудівського клубу влітку 2023 року. Цього сезону він провів 11 матчів, у яких відзначився десятьма голами та трьома результативними передачами.