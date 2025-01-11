37-річний француз виступає у Саудівській Аравії.
Карім Бензема, Getty Images
11 січня 2025, 15:20
Нападник саудівського Аль-Іттіхада Карім Бензема висловився про чутки з приводу завершення кар'єри.
"Ці історії не відповідають дійсності. Це просто нісенітниця. Я почуваюся добре і можу грати ще багато років", — наводить слова Бензема інсайдер Фабріціо Романо.
Раніше ЗМІ писали, що 37-річний француз розглядає варіант із завершенням кар'єри по закінченні нинішнього сезону.
Бензема приєднався до саудівського клубу влітку 2023 року. Цього сезону він провів 11 матчів, у яких відзначився десятьма голами та трьома результативними передачами.