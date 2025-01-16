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Суперник збірної України може поміняти тренера перед матчами Ліги націй.

Бельгійська футбольна асоціація ухвалила рішення відправити у відставку головного тренера Доменіко Тедеско. Про це повідомляє HLN.

За інформацією джерела, наступного тижня відбудеться засідання ради асоціації, на якому звільнення буде затверджено.

Також зазначається, що спортивний директор RBFA Венсан Манар вже підготував список із п'яти кандидатів на заміну, до якого входять Руді Гарсія та Тьєррі Анрі.

Тедеско очолив збірну Бельгію у лютому 2023 року. За цей час Бельгія вилетіла з Євро-2024 на стадії 1/8 фіналу, а потім уникла прямого вильоту в дивізіон В Ліги націй.

Нагадаємо, 20 та 23 березня пройдуть перехідні матчі Ліги націй, у яких Бельгія зіграє проти України.