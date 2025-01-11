Северная Америка

В Маямі чекають на бразильця.

Головний тренер Інтер Маямі Хав'єр Маскерано висловився про можливий перехід бразильського нападника саудівського Аль-Гіляля Неймара. Цитує аргентинського фахівця Goal.

"Ми не можемо говорити про Неймара, тому що у нас нічого немає. Безумовно, він чудовий гравець. Будь-який тренер у світі хотів би його у свою команду, але ви знаєте правила МЛС з приводу стелі зарплат. Зараз у нас немає можливості підписати Неймара", — заявив Маскерано.