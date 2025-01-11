В Маямі чекають на бразильця.
Dream Team, getty images
11 січня 2025, 11:00
Головний тренер Інтер Маямі Хав'єр Маскерано висловився про можливий перехід бразильського нападника саудівського Аль-Гіляля Неймара. Цитує аргентинського фахівця Goal.
"Ми не можемо говорити про Неймара, тому що у нас нічого немає. Безумовно, він чудовий гравець. Будь-який тренер у світі хотів би його у свою команду, але ви знаєте правила МЛС з приводу стелі зарплат. Зараз у нас немає можливості підписати Неймара", — заявив Маскерано.
Нагадаємо, що за Інтер Маямі грають колишні одноклубники Неймара по Барселоні — Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс, Жорді Альба. До того ж тренує команду ще один колишній гравець "синьо-гранатових" Хав'єр Маскерано.
Чинний контракт 32-річного бразильця з саудівським клубом розрахований до літа 2025 року з можливістю продовження на один рік для гравця.
Зазначимо, що бразилець пропустив близько року через травму і в нинішньому сезоні відіграв лише 42 хвилини у двох матчах.