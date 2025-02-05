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Футболіст повернувся в Бельгію.

Захисник Ігор Пластун підписав контракт з бельгійським Ейпеном до кінця сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.

34-річний футболіст приєднався до Ейпена на правах вільного агента.

Останнім клубом Пластуна був Орбабаси, який він покинув наприкінці минулого року разом із Артемом Бесєдіним. В Україні Ігор Пластун виступав за Оболонь і Карпати. Зіграв п'ять матчів за збірну України.

Пластун вже має досвід виступів у Бельгії, де він раніше виступав за Гент.

Минулого сезону 34-річний Пластун провів 32 матчі, в яких забив три м'ячі.

Рік тому Пластун залишив Лудогорець.