Футболіст повернувся в Бельгію.
Пластун, Ейпен
05 лютого 2025, 13:14
Захисник Ігор Пластун підписав контракт з бельгійським Ейпеном до кінця сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.
34-річний футболіст приєднався до Ейпена на правах вільного агента.
Останнім клубом Пластуна був Орбабаси, який він покинув наприкінці минулого року разом із Артемом Бесєдіним. В Україні Ігор Пластун виступав за Оболонь і Карпати. Зіграв п'ять матчів за збірну України.
Пластун вже має досвід виступів у Бельгії, де він раніше виступав за Гент.
Минулого сезону 34-річний Пластун провів 32 матчі, в яких забив три м'ячі.
Рік тому Пластун залишив Лудогорець.