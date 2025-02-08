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Найбільше передбачувано витратили клуби АПЛ.

ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала звіт про минуле зимове трансферне вікно.

У зимове трансферне вікно клуби провели 5863 трансфери на загальну суму 2,35 млрд доларів.

Це рекордний показник витрат для зимового трансферного вікна. При цьому загальна кількість переходів також стала рекордною.

Найбільше витратили клуби з Англії (621,6 млн), за якими йдуть команди з Німеччини (295,7), Італії (223,8), Франції (209,7) та Саудівської Аравії (202,1).

Раніше Football.ua виділив топ-10 трансферів зимового трансферного вікна.