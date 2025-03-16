Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Керманич Англії прокоментував відсутність виклику для нападника Манчестер Сіті.

Збірна Англії незабаром дебютує у відбірковому циклі чемпіонату світу-2026 на чолі з німецьким фахівцем Томасом Тухелем.

Одним із перших рішень нового керманича "Трьох левів" була відсутність виклику до лав національної команди нападника Манчестер Сіті Джека Гріліша, який почасти користувався прихильністю в колишнього тренера збірної Гарета Саутгейта, незважаючи на ігровий тонус у клубі.

У останньому інтерв’ю Тухель прокоментував своє рішення щодо гравця "містян".

"Він може слугувати єднальною ланкою в команді. Молоді та більш досвідченим гравцям дуже легко прив'язатися до нього і триматись поруч із ним. Але це також пов'язано з відповідальністю за межами поля, і, звичайно, не всім до вподоби, що він опиняється на шпальтах газет у не найкращому світлі.

Але, можливо, це не тільки його вина. Ви, ЗМІ, раді писати про це, ви раді виносити це на публіку. У кожного, не тільки у вас, хлопці, є телефон у кишені.

Гравці завжди на видноті, бо вони — публічні особи. Я думаю, що це може статись із будь-ким. Це не добре, ми хочемо, щоб він був більш стриманим. Ніхто не хоче з цим мати справу, але це не було причиною, чому ми його не викликали. Усе через спортивну форму.

Якщо хочете, тримайте заголовок — я люблю Джека Гріліша. Я люблю все в ньому. Я люблю його особистість, я люблю його якості. У хлопця є хоробрість, він може витримати тисе, він не боїться свисту Бернабеу, коли він з м'ячем, це не впливає на нього, а якщо і впливає, то тільки в кращому сенсі.

Тож це гравець, який повинен бути в нашому складі і може мати вплив на нашу команду? Так, на 100%. Але останнім часом у нього просто немає ритму, і він сам, і я на 100% з цим згоден, сказав мені: "Слухай, Томасе, зараз я не гравець, який починає матч у старті і закінчує його на полі. Мені так важко впливати на матч із лави запасних, а потім знову опинитися на лавці, а через два тижні знову вийти в старті".

Я нікого не засуджую, зовсім ні, але це просто характеристика Джека, він стає кращим з кожною хвилиною на полі. Чим більше він грає, тим краще він стає, і зрештою він стає справжньою машиною.

На його позиції гратиме Ентоні Гордон — це просто більше ритму, більше хвилин, більше інтенсивності, а про Маркуса Рашфорда ми вже говорили. Тож це просто два гравці, які випереджають Гріліша за кондиціями", — заявив німецький фахівець.

Матчі проти Албанії та Латвії для Англії відбудуться 21 та 24 березня.