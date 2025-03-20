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Різка заява французького футболіста.

Колишній захисник Манчестер Юнайтед та збірної Франції Патріс Евра прокоментував чутки на тему можливого приходу Зінедіна Зідана на посаду головного тренера національної команди, де він може замінити Дідьє Дешама.

"Я вважаю, що ці розмови — це неповага до Дідьє Дешама, оскільки ми говоримо про іншого тренера, поки він ще на своєму місці.

Потрібно готуватися до чемпіонату світу. Не думаю, що це порушить роботу команди, гравцям потрібно зосередитися на сьогоденні, але ми не можемо говорити про Зідана в кожному інтерв'ю… Ми все ще говоримо про Дідьє. Хіба ми не збаловалися? Людям набридло бути у півфіналах чи фіналах на кожному турнірі?

Мені шкода його наступника. Що б ви віддали перевагу: перемогти чи добре зіграти? Гаразд, ми не перемагали з 2018 року, але ми всі знаємо, що у 2022 році чемпіонат світу віддали Мессі. Все було розписано наперед. Навіть французи хотіли, щоб переміг Мессі… Пенальті на самому початку…

Особисто я бажаю успіху наступнику Дешама. Коли я чую, як люди кажуть, що залишилося ще півтора роки, для мене це вияв неповаги", — наводить слова Евра RMC Sport.

Нагадаємо, сьогодні Франція зіграє проти Хорватії у першому матчі 1/4 фіналу Ліги націй. Гра розпочнеться о 21:45 за Києвом.