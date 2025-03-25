Інше

До вашої уваги трансляція матчу, який відбудеться 25 березня, розпочавшись о 16:00.

Сьогодні, 25 березня, молодіжна збірна України проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Унаї Мельгоси буде збірна Польщі. Матч пройде в містечку Белек і розпочнеться о 16:00 за Києвом.

Онлайн трансляція матчу Україна U-21 — Польща U-21:

Склад молодіжної збірної України U-21

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Георгій Єрмаков (Олександрія), Ілля Попович (Кішварда).

Захисники: Арсеній Батагов (Трабзонспор), Володимир Салюк (Металіст 1925), Едуард Козік (Колос), Віталій Роман (Рух), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва — Динамо Київ), Ілля Крупський (Ворскла).

Півзахисники: Антон Царенко, Максим Хлань (обидва — Лехія), Іван Варфоломєєв (Слован), Владислав Велетень (Колос), Денис Кузик (Кривбас), Олег Федор (Карпати), Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Володимир Бражко (усі — Динамо Київ), Олександр Яцик (Зоря), Борис Крушинський (Полісся).

Нападники: Богдан В'юнник (Лехія), Ігор Краснопір (Карпати).

Нагадаємо, у першому спарингу Україна зіграла внічию зі Словенією, після чого провела серію пенальті.