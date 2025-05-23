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Хорват шукатиме нове місце роботи.

За інформацією авторитетного журналіста Ніколо Скіри, експівзахисник збірної Хорватії Марцело Брозович може покинути Ан-Наср у літнє трансферне вікно.

Футболіст, який приєднався до саудівського клубу позаминулого літа після тривалого періоду в міланському Інтері, вже розглядає нові варіанти для продовження кар’єри.

Наразі не повідомляється, які клуби претендують на гравця.

Брозович провів за Ан-Наср 84 матчі, забив сім голів та віддав 18 асистів.

Раніше повідомлялось, що Роналду забив 935-й гол у кар'єрі.