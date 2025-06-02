Мексиканський клуб здобув трофей завдяки впевненій перемозі з рахунком 5:0.
Крус Асуль, фото КОНКАКАФ
02 червня 2025, 13:53
У ніч проти 2 червня відбувся фінал Кубка чемпіонів КОНКАКАФ, у якому зустрілися мексиканський Крус Асуль та канадський Ванкувер Вайткепс. Матч завершився впевненою перемогою представників Ліги MX з рахунком 5:0.
Крус Асуль повністю контролював гру та оформив розгром ще до 50-ї хвилини. У складі переможців дублем відзначився 34-річний Анхель Сепульведа. Ще по голу забили Ріверо, Фаравеллі та Богуш.
Крус Асуль – Ванкувер 5:0
Голи: Ріверо, 8, Фаравеллі, 28, Сепульведа, 37, 50, Богуш, 45
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