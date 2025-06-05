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Суперник української "молодіжки" оприлюднив склад.

Суперник збірної України U-21 — молодіжна збірна Фінляндії, визначилася зі складом на чемпіонат Європи у віковій категорії до 21-го року. Про це повідомляє Федерація футболу Фінляндії.

Остаточна заявка Суомі виглядає наступним чином: