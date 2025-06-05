Суперник української "молодіжки" оприлюднив склад.
palloliitto.fi
05 червня 2025, 16:00
Суперник збірної України U-21 — молодіжна збірна Фінляндії, визначилася зі складом на чемпіонат Європи у віковій категорії до 21-го року. Про це повідомляє Федерація футболу Фінляндії.
Остаточна заявка Суомі виглядає наступним чином:
- Воротарі: Лукас Бергстрем (Челсі, Англія), Ельмо Генрікссон (Спортінг Хіхон, Іспанія), Роопе Пауніо (СЙК, Фінляндія).
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- Захисники: Роні Янссон (Кальмар, Швеція), Томас Галвес (Камбюр, Нідерланди), Маті Пелтола (Ді Сі Юнайтед, США), Самулі Міеттінен (КуПС, Фінляндія), Калле Валліус (Ільвес, Фінляндія), Даріо Наамо (Санкт-Пельтен, Австрія), Вілле Коскі (Істра, Хорватія), Міска Юлітолва (ГІК, Швеція).
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- Півзахисники: Сантері Вяянянен (Русенборг, Норвегія), Наатан Скюття (Дюнкерк, Франція), Адам Мархієв (Аріс, Кіпр), Лео Вальта (Сіріус, Швеція), Ніклас Пююхтія (Зюдтіроль, Італія), Лука Хюрюляйнен (Ульм, Німеччина), Отсо Лійматта (Фамалікан, Португалія).
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- Нападники: Теему Хютенен, Ойва Юккола (обидва — Ільвес, Фінляндія), Каспер Терго (Падерборн, Німеччина), Юго Талвіті (Гераклес, Нідерланди), Топі Кескінен (Абердін, Шотландія).
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- Зазначимо, що молодіжна збірна України зустрінеться з фінськими однолітками у другому турі Євро-2025 U-21. Матч відбудеться 15-го червня, о 19:00 за київським часом.