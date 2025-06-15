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Футболіст не може залишити країну через бойові дії.

Нападник міланського Інтера Мехді Таремі не зможе допомогти своїй команді на КЧС-2025. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Причиною відсутності гравця у команді є бойові дії в Ірані, через які 32-річний форвард не може залишити країну.

Керівництво Інтера намагалося допомогти гравцеві виїхати до США на турнір, проте через пріоритети безпеки компромісу знайти не вдалося.

У нинішньому сезоні Таремі провів 43 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав сім гольових передач.

Свій перший матч на КЧС Інтер проведе проти Монтерея. Гра пройде 18 червня, о 4:00.

Раніше стала відома заявка Інтера на Клубний чемпіонат світу.