Футболіст не може залишити країну через бойові дії.
Мехді Таремі, Getty Images
15 червня 2025, 15:18
Нападник міланського Інтера Мехді Таремі не зможе допомогти своїй команді на КЧС-2025. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Причиною відсутності гравця у команді є бойові дії в Ірані, через які 32-річний форвард не може залишити країну.
Керівництво Інтера намагалося допомогти гравцеві виїхати до США на турнір, проте через пріоритети безпеки компромісу знайти не вдалося.
У нинішньому сезоні Таремі провів 43 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав сім гольових передач.
Свій перший матч на КЧС Інтер проведе проти Монтерея. Гра пройде 18 червня, о 4:00.
Раніше стала відома заявка Інтера на Клубний чемпіонат світу.