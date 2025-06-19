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Іспанець продовжує запалювати навіть в Мексиці.

Центральний захисник мексиканського Монтеррея Серхіо Рамос висловився про недооцінку з боку міланського Інтера (1:1). Його слова наводить FootMercato.

"Зараз футбол висвітлюється настільки, що можна мати інформацію про будь-якого гравця на планеті. Якщо Інтер знав тільки двох гравців Монтеррея, то це вийшло в плюс для нашої команди. Ми показали, що в нас багато талантів. Ми прагнемо показувати себе на полі, а не говорити за його межами.

У Інтера було набагато більше гучних імен, вони були фаворитами. Але для нас цей матч був немов вітрина для молодих гравців. Для нас дуже важливо було показати себе.

Ми готові битися проти будь-якої команди, і ми тут, щоб показати найкраще, на що здатні. Наш менталітет у тому, щоб грати на рівних із будь-яким суперником", — сказав капітан Монтеррея.

Раніше Крістіан Ківу прокоментував виступ Інтера проти Монтеррея.