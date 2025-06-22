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Турецький форвард поділився своїми думками після гри з Відадом.

Нападник туринського Ювентуса Кенан Їлдиз прокоментував перемогу своєї команди у матчі групового етапу КЧС-2025 проти Відада (4:1), у якому він оформив дубль.

"Я почуваюся дуже добре та задоволений тим, що я зробив. У мене виходить хороший турнір, і я їм насолоджуюся — сподіватимемося, що так буде й надалі!

Ми знаємо, що попереду на нас чекає справді складна гра проти Манчестер Сіті, і ми повинні поставитися до неї дуже серйозно", — наводить слова Їлдиза Football-Italia з посиланням на DAZN.

Нагадаємо, матч Ювентус — Манчестер Сіті відбудеться 26 червня о 22:00 за Києвом.