Аргентинець має кілька варіантів продовження своєї кар'єри.
Ніко Гонсалес, Getty Images
22 червня 2025, 19:00
Нападник Ювентуса Ніко Гонсалес може залишити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Calciomercato.
За інформацією джерела, головним претендентом на 27-річного аргентинця є Лаціо, де у його послугах зацікавлений головний тренер "орлів" Мауріціо Саррі.
Крім Лаціо, за гравцем уважно стежать Брентфорд і Вест Гем з АПЛ, а також кілька клубів Ла Ліги.
Гонсалес перебрався в Ювентус минулого літа на правах оренди з обов'язковою опцією викупу за 25 млн євро (плюс 8 млн євро у якості бонусів).
"Стара синьйора" готова розглянути трансфер гравця за суму в розмірі 26-27 млн євро.
Минулого сезону Гонсалес провів 35 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав чотири гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Ювентус відхилив пропозиції двох клубів АПЛ щодо свого захисника.