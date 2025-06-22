Італія

Аргентинець має кілька варіантів продовження своєї кар'єри.

Нападник Ювентуса Ніко Гонсалес може залишити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, головним претендентом на 27-річного аргентинця є Лаціо, де у його послугах зацікавлений головний тренер "орлів" Мауріціо Саррі.

Крім Лаціо, за гравцем уважно стежать Брентфорд і Вест Гем з АПЛ, а також кілька клубів Ла Ліги.

Гонсалес перебрався в Ювентус минулого літа на правах оренди з обов'язковою опцією викупу за 25 млн євро (плюс 8 млн євро у якості бонусів).

"Стара синьйора" готова розглянути трансфер гравця за суму в розмірі 26-27 млн ​​євро.

Минулого сезону Гонсалес провів 35 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав чотири гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Ювентус відхилив пропозиції двох клубів АПЛ щодо свого захисника.