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Наставник "старої синьйори" поділився своїми думками після гри з Відадом.

Головний тренер Ювентуса Ігор Тудор прокоментував перемогу своєї команди у матчі групового етапу КЧС-2025 проти Відада (4:1).

"Це був інший тип матчу, через час його початку та нижчого темпу. Суперник також підготувався до нас. Ми забили рано, і це допомогло нам, але у футболі ніколи не знаєш, що станеться — завжди потрібно залишатися напоготові.

Я ніколи не буваю спокійним, навіть за рахунку 3-1 або 4-1 — я завжди бачу небезпеку. Треба віддати належне гравцям – дві якісні перемоги. У них буде вихідний і вечеря в ресторані — вони це заслужили. Готуємось до Манчестер Сіті. Це буде чудовий виклик.

Тільки Ілдиз може вирішити, як далеко він може зайти. Такі гравці, як він, рідкісні — грати попереду і змінювати ситуацію, бігаючи як типовий півзахисник — це рідкісна якість. Він має сильний менталітет. Ми всі бачили, на що він здатний. Він золотий хлопчик.

Сьогодні Влахович вийшов на поле з правильним настроєм, грав на команду, а потім був цей чудовий жест від Локателлі, який дозволив йому пробити пенальті — жест капітана", — наводить слова Тудора Football-Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ювентус — Відад.