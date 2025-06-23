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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 22 червня 2025 року.

Завершилася 1215 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- Військово-повітряні сили США атакували три ядерні об'єкти в Ірані — у Фордо, Натанзі та Ісфахані. За даними CNN, для цього вперше використали авіабомбу GBU-57, яка може знищувати цілі, розташовані глибоко під землею. Президент США Дональд Трамп застеріг Тегеран щодо ударів у відповідь. Своєю чергою міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що удар США по ядерних об’єктах Ірану матиме довгострокові наслідки, а Тегеран залишає за собою всі можливі варіанти для захисту.

- російські війська завдали удару, ймовірно, ракетою Іскандер-М по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ. За словами речника командування Сухопутних військ Віталія Саранцева, атакований полігон розташований у Херсонській області. Він, мовляв, є тимчасовим, і на ньому не проводили постійних занять. Унаслідок удару відомо про 3 загиблих і 14 постраждалих. Саранцев запевнив, що за кілька хвилин до удару особовий склад розмістили в укриттях, але були ті військовослужбовці, які знехтували заходами безпеки. Президент Зеленський заявив, що очікує звіту щодо удару по полігону, і наголосив, що за такі випадки потрібна повна відповідальність.

- Збройні сили України завершать основні етапи переходу на корпусну організаційну структуру до кінця 2025 року. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час зустрічі з журналістами.

- Зеленський запровадив нові санкції проти людей і компаній, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України. До списку, зокрема, потрапили нардепи-втікачі Артем Дмитрук та Олександр Онищенко. Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 107 бойових зіткнень, противник завдав трьох ракетних та 50 авіаційних ударів, застосував дев’ять ракет та скинув 60 КАБ. Крім того, застосував 1099 дронів-камікадзе, здійснив 4439 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 15 штурмових дій окупантів. Ще два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів намагався штурмувати позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Строївка та Фиголівка. На даний час один бій триває.

Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямку Голубівки.

Дванадцять атак загарбників зупинили українські воїни у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб та Колодязі на Лиманському напрямку, ще два боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби загарбників просунутися вперед в районах Часового Яру та в напрямку Предтечиного й Білої Гори. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців в районах Диліївки, Торецька, Леонідівки, Русиного Яру та Яблунівки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили 12 штурмових дій противника, дотепер триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак. Окупанти проявляли активність поблизу населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Котлярівка, Муравка та Олексіївка. Три бойових зіткнення тривають дотепер. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 166 окупантів та поранили ще 121. Знешкоджено бойову броньовану машину, п’ять автомобілів, десять мотоциклів, дві гармати, вісім антен керування безпілотними літальними апаратами, безпілотний літальний апарат «Молнія», термінал супутникового зв’язку, станцію РЕБ, антену зв’язку та генератор противника. Також значно пошкоджено бойову броньовану машину, три мотоцикли, реактивну систему залпового вогню «БМ-21» та чотири артилерійські системи російських окупантів.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили п’ять атак окупантів поблизу населених пунктів Веселе, Шевченко та Вільне Поле. Наразі тривають два боєзіткнення.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні були доповіді по ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки – після американських ударів по об’єктах ядерної програми іранського режиму. Режиму, який так багато допоміг путіну.

Зараз в українському небі – чергові хвилі шахедів. Ми всі прекрасно пам’ятаємо, звідки у росії така зброя. Іранські рішення на допомогу росії принесли нашій країні та багатьом іншим країнам масштабні руйнування, масштабні людські втрати. І це дійсно має припинитись. І це дійсно не має бути посилено ядерною зброєю. Жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути. Це треба підкреслювати.

Важливо, що є американська рішучість щодо цього – рішучість Президента Трампа. Так само треба підкреслювати, що дипломатія має запрацювати. Запрацювати всюди. На Близькому Сході, у регіоні Затоки, і у нас тут, у Європі, в Україні. Якщо путін відкидає всі мирні пропозиції, і в тому числі американські, то не дивно, що відкидають їх поки що і в Тегерані. Але всі вони мають відчути, що таке сила міжнародної солідарності та неприпустимості будь-якого поширення терору.

Реальна й довготривала безпека потрібна, дійсно надійна безпека. Я дякую всім, хто допомагає з цим".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!