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27-річний півзахисник перебрався до чемпіонату Казахстану та підсилив чинного лідера Премʼєр-ліги.

Казахстанський клуб Ордабаси офіційно оголосив про підписання українського півзахисника Юрія Вакулка.

Гравець приєднався до нової команди на правах вільного агента після завершення співпраці з Кривбасом на початку червня. Деталі угоди не розголошуються.

У футболці Кривбаса 27-річний хавбек провів 46 матчів у всіх турнірах, віддавши дві гольові передачі. Його контракт з криворізьким клубом було достроково розірвано після одного сезону.

Протягом карʼєри Вакулко захищав кольори Дніпра, Арсеналу Київ, Дніпра-1, а також пограв за кордоном — у сербському Партизані та латвійській Ризі. Окрім того, він має чималий досвід виступів за молодіжні збірні України.

Раніше повідомлялося, що Хомченовський залишив Кривбас.