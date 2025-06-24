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Суворе покарання для англійця.

Захисник Манчестер Сіті Ріко Льюїс пропустить ще два матчі Клубного чемпіонату світу-2025 через дискваліфікацію. Про це повідомляє The Athletic.

Нагадаємо, 20-річний англієць отримав пряму червону картку на 88 хвилині стартового матчу з Відадом (2:0).

Льюїс намагався вибив м'яч у підкаті, але за інерцією влетів шипами в обличчя форварду суперника.

За інформацією джерела, дисциплінарний комітет ФІФА ухвалив рішення дискваліфікувати Льюїса ще на два матчі.

Таким чином Ріко не зможе зіграти з Ювентусом у заключному турі групового етапу, а також пропустить поєдинок 1/8 фіналу турніру.

Раніше повідомлялося, що Брайтон хоче перехопити в Манчестер Сіті таланта Фламенгу.