Суворе покарання для англійця.
Ріко Льюїс, Getty Images
24 червня 2025, 13:25
Захисник Манчестер Сіті Ріко Льюїс пропустить ще два матчі Клубного чемпіонату світу-2025 через дискваліфікацію. Про це повідомляє The Athletic.
Нагадаємо, 20-річний англієць отримав пряму червону картку на 88 хвилині стартового матчу з Відадом (2:0).
Льюїс намагався вибив м'яч у підкаті, але за інерцією влетів шипами в обличчя форварду суперника.
За інформацією джерела, дисциплінарний комітет ФІФА ухвалив рішення дискваліфікувати Льюїса ще на два матчі.
Таким чином Ріко не зможе зіграти з Ювентусом у заключному турі групового етапу, а також пропустить поєдинок 1/8 фіналу турніру.
Раніше повідомлялося, що Брайтон хоче перехопити в Манчестер Сіті таланта Фламенгу.