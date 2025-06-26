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Український півзахисник провів свої перші хвилини за нову команду в поєдинку проти Кизилжара.

Юрій Вакулко зіграв свій перший матч у складі Ордабаси. Український хавбек дебютував у кубковому поєдинку проти Кизилжара, вийшовши на заміну на 75-й хвилині замість Даріо Канадії.

Попри активність на полі, результативними діями Вакулко не відзначився. Матч завершився без забитих м’ячів — нічия 0:0.

Нагадаємо, 24 червня Ордабаси оголосив про підписання Юрія Вакулка на правах вільного агента. Наступний поєдинок у Кубку Казахстану команда проведе 30 серпня.

Раніше повідомлялося, що Хомченовський залишив Кривбас.