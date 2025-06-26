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Мессі отримує у 30 разів більше, ніж найоплачуваніший українець у лізі.

Оприлюднений рейтинг зарплат у МЛС показав суттєвий контраст у доходах футболістів ліги. Найбільше заробляє форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі — його річна зарплата становить 20,45 мільйона доларів.

На другому місці в списку опинився Лоренцо Інсіньє з Торонто (15,4 млн доларів), третім іде ще один гравець Інтер Маямі — Серхіо Бускетс із річним доходом у 8,774 млн доларів.

Що ж до українців у МЛС, то їхні контракти скромніші:

- Євген Чеберко (Коламбус) – 660 тисяч доларів

- Артем Смоляков (Лос-Анджелес) – 613 тисяч

- Геннадій Синчук (Монреаль) – 605 тисяч

- Олександр Сваток (Остін) – 550 тисяч

Раніше повідомлялося, що Мессі та Суарес заснували власний футбольний клуб.