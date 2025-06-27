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Нападник збірної Німеччини може приєднатися до MLS цього літа.

Нью-Йорк Ред Буллз веде активні переговори з РБ Лейпциг щодо трансферу нападника Тімо Вернера. За даними The Athletic, 29-річний форвард, який останні півтора року провів в оренді у Тоттенгемі, зацікавлений у переході до клубу з Північної Америки.

Хоча остаточної згоди між сторонами поки немає, переговори проходять у позитивному ключі. Перехід може відбутися в літнє трансферне вікно MLS, яке відкриється 24 липня і триватиме до 21 серпня.

Цього сезону Тімо Вернер відіграв за Тоттенгем 27 матчів, забив один гол та віддав три результативні передачі.

Клуб вже оголосив, що німець повернеться в РБ Лейпциг.