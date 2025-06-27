Нападник збірної Німеччини може приєднатися до MLS цього літа.
Тімо Вернер, getty images
27 червня 2025, 08:00
Нью-Йорк Ред Буллз веде активні переговори з РБ Лейпциг щодо трансферу нападника Тімо Вернера. За даними The Athletic, 29-річний форвард, який останні півтора року провів в оренді у Тоттенгемі, зацікавлений у переході до клубу з Північної Америки.
Хоча остаточної згоди між сторонами поки немає, переговори проходять у позитивному ключі. Перехід може відбутися в літнє трансферне вікно MLS, яке відкриється 24 липня і триватиме до 21 серпня.
Цього сезону Тімо Вернер відіграв за Тоттенгем 27 матчів, забив один гол та віддав три результативні передачі.
Клуб вже оголосив, що німець повернеться в РБ Лейпциг.