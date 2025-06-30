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Наставник парижан поділився своїми думками після гри з Маямі.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував перемогу над Інтером Маямі (4:0) у матчі 1/8 фіналу КЧС-2025.

"Звісно, ​​я дуже задоволений грою своїх гравців. Я думаю, що ми почали матч якнайкраще, з правильною інтенсивністю. Я вважаю, що друга половина була трохи іншою, бо на неї вплинув рахунок. Це дуже якісні гравці.

Зрештою, ми у чвертьфіналі, і ми щасливі. Це буде або європейський клуб, Баварія, або бразильський, Фламенго. Подивимося матч. На цьому етапі змагань буде складно незалежно від того, хто буде суперником.

Зараз час подумати про відпочинок, нам потрібно добре підготуватися до матчу, але у нас є на цей час. Ми дуже щасливі", — наводить слова Енріке прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ПСЖ — Інтер Маямі.