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Наставник Манчестер Сіті прокоментував слова екстренера Ліверпуля про перенавантаження у футбольному календарі та критику нового формату КЧС.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував критику Клубного чемпіонату світу з боку Юргена Клоппа, який неодноразово висловлював незадоволення насиченим футбольним календарем та новим форматом турніру.

Каталонський фахівець наголосив, що чудово розуміє позицію свого колишнього опонента по АПЛ:

"Юрген і я багато боролися, знаю, звідки в нього такі думки. Ми багато билися в Англії, разом брали участь у зустрічах з УЄФА, особливо в АПЛ, щоб зробити календар кращим, з якістю, з відпочинком для гравців та тренерів. Мене це не дивує, я його розумію та поважаю. У нас чудові стосунки після всіх цих років суперництва, і я розумію його позицію. Я б також її захищав.

ФІФА, УЄФА, АПЛ, Серія А… Ми, тренери, не організовуємо турніри, кожен має свою роль. Ті, хто це організує, хочуть, щоб ми тут були, і я вже казав, що пишаюся тим, що ми тут. Зрештою, багато хто критикує цей турнір лише тому, що не беруть участі в ньому або хотіли б брати участь", — сказав Пеп.

Раніше Клопп прокоментував трансфер Вірца в Ліверпуль.