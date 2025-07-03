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ФІФА та команди вшанують пам'ять Діогу Жоти, який загинув в автокатастрофі.

Всі матчі 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 розпочнуться з хвилини мовчання на згадку про загиблих футболістів Діогу Жоти та Андре Сілви. Про це повідомляє прес-служба ФІФА.

Також ФІФА приспустить свої прапори у штаб-квартирі в Цюріху.

Нагадаємо, 28-річний португалець разом із своїм братом потрапив у аварію в іспанській провінції Самора. Причиною аварії став прокол колеса на Lamborghini під час обгону іншої машини.

Жота виступав за Ліверпуль та збірну Порутугалії, тоді як його брат Сілва захищав кольори португальського клубу Пенафіел.

Додамо, що перший чвертьфінал КЧС-2025 пройде завтра, 4 липня, коли Флуміненсе зустрінеться з Аль-Хілялем о 22:00.