Іспанія

Український голкіпер хоче довести свою цінність новому тренеру Хабі Алонсо.

Український воротар Реала Андрій Лунін прийняв рішення залишитися в мадридському клубі щонайменше до завершення сезону-2025/26.

За інформацією Diario Gol, 25-річний кіпер серйозно розглядав можливість переходу через нестачу ігрової практики, однак вирішив дати ще один шанс своєму перебуванню в столиці Іспанії. Важливу роль у цьому рішенні відіграв фактор нового головного тренера Хабі Алонсо — українець хоче поборотися за місце в основі та переконати наставника у своїй спроможності.

Минулого літа Лунін був близький до переходу в Челсі, особливо після того, як його залишили на лаві у фіналі Ліги чемпіонів, попри те, що він провів більшість матчів турніру у статусі першого номера через травму Тібо Куртуа.

Попри ці труднощі, Лунін продовжив контракт із Реалом до 2030 року.

Раніше повідомлялося, що Лунін хоче залишитися у Реал Мадрид, але його оточення шукає новий клуб.