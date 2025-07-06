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Клуб намагається всіма можливими засобами втримати гравця.

Шведський супербомбардир Віктор Дьокереш мав стати ласим лотом на літньому трансферному ринку, однак минула вже майже половина цієї пори року, а він і досі залишається футболістом лісабонського Спортінга.

І серед наявних претендентів на 27-річного виконавця наявний наразі виключно лондонський Арсенал, який випереджає ймовірних конкурентів та вже погодив умови контракту з гравцем.

Однак "леви" до останнього намагаються залишити Дьокереша у власному складі та навіть готові знову піти на зближення після конфлікту гравця з керівництвом клубу.

Португальські ЗМІ повідомляють, що Віктору було надано унікальний привілей — з’явитись у розташуванні клубу у найбільш пізній термін, 11 липня, та почати процес підготовки до сезону разом із командою, уникнувши при цьому будь-яких штрафів чи покарань.

За минулий сезон у Дьокереша 54 голи та 13 асистів за 52 матчі на клубному рівні.