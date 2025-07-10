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Аргентинець підкорює Штати.

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі встановив історичний рекорд МЛС. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

У матчі регулярного сезону Major League Soccer між Інтер Маямі та Нью-Інгленд Революшн (2:1), 38-річний аргентинець оформив переможний гольовий дубль.

Таким чином, Мессі став першим гравцем в історії ліги, який забив два і більше голів в чотирьох матчах регулярного чемпіонату поспіль.

До цього він відзначався двома забитим голами у матчах з Кльоб де Фут Монреаль (4:1), Коламбус Крю (5:1) та Монреалем (4:2).

Цього сезону Лео Мессі відіграв за Інтер Маямі 19 матчів, забив 15 голів та віддав 6 результативних передач.