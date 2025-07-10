Аргентинець підкорює Штати.
Лео Мессі, getty images
10 липня 2025, 15:25
Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі встановив історичний рекорд МЛС. Про це повідомляє офіційний сайт організації.
У матчі регулярного сезону Major League Soccer між Інтер Маямі та Нью-Інгленд Революшн (2:1), 38-річний аргентинець оформив переможний гольовий дубль.
Таким чином, Мессі став першим гравцем в історії ліги, який забив два і більше голів в чотирьох матчах регулярного чемпіонату поспіль.
До цього він відзначався двома забитим голами у матчах з Кльоб де Фут Монреаль (4:1), Коламбус Крю (5:1) та Монреалем (4:2).
Цього сезону Лео Мессі відіграв за Інтер Маямі 19 матчів, забив 15 голів та віддав 6 результативних передач.