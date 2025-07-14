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Філософія від іспанця.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке прокоментував поразку від лондонського Челсі (0:3) у фіналі Клубного чемпіонату світу. Цитує іспанського фахівця Globo.

"Тут немає переможених, я віце-чемпіон. Переможений — це той, хто не піднімається після поразок. У спорті на топ-рівні немає тих, хто програв. Саме в такі моменти видно, хто на твоєму боці, а хто — ні. Ще в молодості засвоїв: подобаюся я комусь чи ні — я не можу це контролювати, але я завжди намагаюся з усіх сил.

Саме так все працює у футболі. Ми не можемо все пояснити. Нам потрібно ще раз подивитися цей матч і проаналізувати те, що сталося.

Нам було важко на початку матчу — суперник діяв дуже енергійно. Це залежить не тільки від фізичної готовності, а й від аспектів, якими можна скористатися під час матчу. Вони знали краще, як зробити це.

Поразка — це нормально, це не проблема. Люди завжди користуються такими моментами, щоб розкритикувати нас, і це теж не проблема. Нам потрібно скористатися відпочинком, він буде дуже коротким, але дуже важливим", — сказав Луїс Енріке.

Раніше повідомлялося, що Луїс Енріке спровокував бійку у фіналі КЧС.