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Капітан "синіх" поділився своїми думками після тріумфу у Клубному чемпіонаті світу.

Захисник та капітан Челсі Ріс Джеймс прокоментував перемогу своєї команди у фіналі Клубного чемпіонату світу-2025 проти ПСЖ (3:0).

"Це те, про що я мріяв усе своє життя. З дитинства я мріяв підіймати трофеї за цей клуб.

Це чудовий момент. Це величезний турнір, і так багато найкращих команд світу боролися за трофей, але нам вдалося його здобути. Це було неймовірне відчуття – підняти його на такій сцені. З друзями та родиною, це просто неймовірно.

Ми знали, що гра буде важкою, і ми знали, що будуть періоди, коли ми не матимемо м'яча, але нам потрібно було працювати як команда та триматися разом. Ми забили три голи, і це неймовірне відчуття. Це була неймовірна гра", — наводить слова Джеймса прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — ПСЖ.