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Історичний сезон парижан.

Президент французького ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі висловився після поразки від лондонського Челсі (0:3) у фіналі Клубного чемпіонату світу. Його слова наводить RMC Sport.

"Вітаю Челсі, вони заслужили на перемогу.

Ми можемо пишатися тим, що зробили в цьому сезоні. Ми хотіли виграти клубний чемпіонат світу, але це складно. Ця поразка піде нам на користь у наступному сезоні. Ми повинні бути скромними. ПСЖ був наймолодшою командою на турнірі.

Футболісти віддали всі сили, вони втомилися. Ми провели дуже хороший сезон, найкращий в історії клубу. Пишаємося гравцями та персоналом.

Настав час відпустки, гравці зможуть відпочити. Ми дуже пишаємося цим сезоном, він був чудовий. Так, ми програли у фіналі, але я пишаюся командою", — сказав Аль-Хелаїфі.

Раніше Енцо Мареска висловився після перемоги над ПСЖ.