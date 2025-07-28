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Лідером рейтингу є Роббі Кін.

Відомий телеканал ESPN представив власний рейтинг "призначених футболістів" за історію американської ліги MLS.

Правило призначених гравців, яке з'явилося за часів виступів Девіда Бекхема — система, яка дозволяє кожному клубу підписувати футболістів, на яких не поширюватиметься встановлена стеля зарплат. Вона була запроваджена 18 років тому для допомоги Лос-Анджелесу у підписанні зіркового англійця.

На перше місце рейтингу поставили Роббі Кіна, на друге – Себастьяна Джовінко, а на третє – Карлоса Велу.

Цікаво, що нинішній форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі посідає четверте місце.

Топ-10 найкращих призначених гравців в історії МЛС:

1. Роббі Кін, Лос-Анджелес Гелаксі;

2. Себастьян Джовінко, Торонто;

3. Карлос Вела, Лос-Анджелес;

4. Ліонель Мессі, Інтер Маямі;

5. Дієго Валері, Портленд;

6. Тьєррі Анрі, Нью-Йорк Ред Буллс;

7. Джозеф Мартінес, Атланта Юнайтед;

8. Лендон Донован, Лос-Анджелес Гелаксі;

9. Златан Ібрагімович, Лос-Анджелес Гелаксі;

10. Клінт Демпсі, Сіетл

Раніше повідомлялося, що Томас Мюллер близький до переходу у Ванкувер Вайткепс.