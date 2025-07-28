Лідером рейтингу є Роббі Кін.
Роббі Кін, Getty Images
28 липня 2025, 19:18
Відомий телеканал ESPN представив власний рейтинг "призначених футболістів" за історію американської ліги MLS.
Правило призначених гравців, яке з'явилося за часів виступів Девіда Бекхема — система, яка дозволяє кожному клубу підписувати футболістів, на яких не поширюватиметься встановлена стеля зарплат. Вона була запроваджена 18 років тому для допомоги Лос-Анджелесу у підписанні зіркового англійця.
На перше місце рейтингу поставили Роббі Кіна, на друге – Себастьяна Джовінко, а на третє – Карлоса Велу.
Цікаво, що нинішній форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі посідає четверте місце.
Топ-10 найкращих призначених гравців в історії МЛС:
1. Роббі Кін, Лос-Анджелес Гелаксі;
2. Себастьян Джовінко, Торонто;
3. Карлос Вела, Лос-Анджелес;
4. Ліонель Мессі, Інтер Маямі;
5. Дієго Валері, Портленд;
6. Тьєррі Анрі, Нью-Йорк Ред Буллс;
7. Джозеф Мартінес, Атланта Юнайтед;
8. Лендон Донован, Лос-Анджелес Гелаксі;
9. Златан Ібрагімович, Лос-Анджелес Гелаксі;
10. Клінт Демпсі, Сіетл
Раніше повідомлялося, що Томас Мюллер близький до переходу у Ванкувер Вайткепс.