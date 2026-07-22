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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 21 липня 2026 року.

Завершилася 1609 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість він призначив генерала Михайла Драпатого. Про це повідомив сам Зеленський.

Про заміну Олександра Сирського, який очолює Збройні сили України з початку 2024 року, стали говорити на тлі масових протестів після звільнення міністра оборони Михайла Федорова.

🔸 Командування Сил логістики опублікувало пост, де розповіли, що за перші шість місяців 2026 року Збройні сили стали гірше забезпечувати. Ситуацію врятувало, мовляв, втручання президента Володимира Зеленського, який звільнив ексміністра оборони Михайла Федорова. Невдовзі з посту зникла згадка про Зеленського й Федорова, а потім повністю зник і сам пост. Як пояснив сам автор публікації — речник Командування Валерій Шершень — це зробили "щоб не розхитувати ситуацію далі. Певні лідери думок відверто почали перетягувати цей фактаж у політичну площину й політичні інтриги. Армія не може бути частиною політичного конфлікту і не треба нас туди втягувати".

🔸Американська блогерка Лора Лумер, наближена до президента США Дональда Трампа, приїхала в Україну й заявила, що не мала рації стосовно неї. Вона закликала змінити своє ставлення до росії, бо вона нам не друг. Вона також побувала в ресторані McDonald’s на Лук’янівці, який неодноразово зазнавав пошкоджень унаслідок російських ударів по Києву: "Ніщо так не змушує цінувати те, що ти американець, і переглянути свої попередні погляди на підтримку України з боку США, як обід на тлі російського удару балістичною ракетою та вибитих вікон у McDonald's".

🔸Екскомандир 155 ОМБр Станіслав Лучанов перебував у відпустці 22-28 червня, тоді як братів Мосейчуків убили 1 липня, підтвердили у 21 армійському корпусі. Аргумент про те, що він перебував у відпустці, а тому, мовляв, не міг віддати наказ про викрадення Мосейчуків, сам військовий озвучував під час судового засідання з обрання йому запобіжному заходу.

🔸У Києві шостий день поспіль тривають протести на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова та проти головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Хоч людей на площі Івана Франка значно менше, ніж у попередні дні, протестувальники продовжують стояти, попри повітряну тривогу, яку оголошували у столиці.

🔸Президент Азербайджану Ільхам Алієв стверджує, що тиждень тому в його країні відбулася таємна зустріч експосадовців росії та Німеччини, які обговорювали припинення війни в Україні. Слова Алієва під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем цитує Bloomberg: "Нашу територію було використано для такої зустрічі без нашого відома. […] Я не можу коментувати деталей, оскільки нас не було на зустрічі. Однак дані польоту дозволяють мені стверджувати, що таємна зустріч у Баку справді відбулася".

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 188 бойових зіткнень. Агресор завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 65 авіаційних ударів із застосуванням 192 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6483 дронів-камікадзе та здійснив 2334 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби ворог здійснив чотири штурмові дії, завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та здійснив 40 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два — із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у бік Гоптівки, Козачої Лопані, Графського, Артільного. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог наступальних дій не проводив.

Дванадцять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районі Новоселівки та у бік Шийківки, Лимана, Ставків й Озерного. Шість атак досі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 24 спроби загарбників йти вперед у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та у бік Миколаївки, Малинівки, Оріховатки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили шість атак у районах населених пунктів Часового Яру, Міньківки, Маркового та у бік Іжевки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 22 ворожих штурми у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка та у бік населених пунктів Довга Балка, Вільне, Новопавлівка й Кучерів Яр.

Двадцять три атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах Удачного, Родинського, Гришиного та у бік населених пунктів Білицьке, Світле, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Сергіївка. Одне боєзіткнення досі триває. За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 25 окупантів, 8 — поранено; знищено один танк, чотири одиниці автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, два пункти управління БпЛА та 22 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 148 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали 11 ворожих атак у бік Воздвижівки, Гуляйпільського, Косівцевого та Верхньої Терси. Один бій досі триває.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Визначив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий.

Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних Сил України. Факт – що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції.

Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України.

Я вдячний Михайлу Драпатому за саме такий погляд. Сьогодні з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим ми говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ. Бажання у всіх нас одне – перемоги над ворогом і досягнення таких умов на фронті і в тиску на росію, які б дозволили примусити росію до миру.

Завтра формалізуємо всі рішення. З цієї ситуації Україна має вийти сильнішою, і росії буде складніше. Слава Україні!".

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!