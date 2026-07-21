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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 20 липня 2026 року.

Завершилася 1608 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Сирський не вважає, що мав конфлікт із Федоровим

Головнокомандувач ЗСУ опублікував колонку, де заявив, що для нього стало "несподіванкою" дізнатись про конфлікт з ексміністром оборони. Він сприймав їхні відносини як "робочі: зі складними питаннями, з різними позиціями". Водночас Сирський розкритикував роботу Міноборони над військовими контрактами та реформою мобілізації.

🔸 Зеленський провів Ставку після зустрічей із командирами

Президент провів спеціальну зустріч Ставки за підсумками кількаденного спілкування з командирами корпусів. Обговорювали бойові потреби, гальмування в забезпеченні та додаткове фінансування. Раніше Зеленський провів повторні розмови з Драпатим, Горбатюком, Білецьким та іншими на тлі чуток про заміну головнокомандувача.

🔸 У полон захопили 64 окупантів, які мали просочитися в тил

225 окремий штурмовий полк заявив про захоплення 64 російських військових, які намагалися непомітно просочитися в тил українських позицій на Запоріжжі. Зачистку провели в районах Тернуватого, Косівцевого, Різдвянки, Верхньої Терси та Воздвижівки.

🔸 В Україні п'ятий день тривають протести

У Києві та інших містах мітингувальники вимагають повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони та відставки головкома Олександра Сирського. Лунали гасла: "Ганьба", "Сирського — геть", "Україна — не росія", "На війні нема канікул".

📌 Інші новини:

- СБУ уразила центр ФСБ на окупованій Херсонщині – там могли перебувати близько 100 окупантів.

- FT: Михайло Федоров відмовився від альтернативних посад, хоче повернення в Міноборони.

- Євгеній Хмара відсьогодні офіційно виконує обов'язки міністра оборони.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 186 бойових зіткнень.

Противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, здійснив 56 авіаційних ударів, скинув 167 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6595 дронів-камікадзе та здійснив 2368 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони успішно відбили один ворожий штурм. Ворог завдав двох авіаційних ударів із застосуванням семи керованих авіабомб та здійснив 40 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два — з реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів біля Цегельного, Вовчанських Хуторів, Ізбицького та Колодязного.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив один штурм позицій Сил оборони в напрямку населеного пункту Курилівка.

Тринадцять спроб загарбників просунутися зафіксовано на Лиманському напрямку в районах Шийківки, Дробишевого, Новоселівки, Ставків, Лиману та Озерного. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 23 спроби загарбників іти вперед поблизу Кривої Луки, Закітного, Рай-Олександрівки та Різниківки; ще три боєзіткнення тривають.

П'ять ворожих штурмів зафіксовано на Краматорському напрямку в районах Федорівки Другої, Никифорівки, Юрківки та Васютинського.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів поблизу Іллінівки, Костянтинівки, Іванопілля та Русиного Яру.

Усього 25 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Шевченко, Нове Шахове, Вільне, Новоолександрівка, Торецьке, Софіївка, Кучерів Яр, Білицьке, Мирне, Сергіївка, Удачне, Новопідгородне та Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 28 окупантів та 20 — поранено; знищено одну артилерійську систему, чотири одиниці автомобільної, одну одиницю спеціальної техніки та одну станцію радіоелектронної боротьби ворога. Пошкоджено шість артилерійських систем противника. Знищено або подавлено 234 безпілотні літальні апарати різних типів.

Дві атаки окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районах Олександрограда та Тернового.

Тринадцять атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Верхня Терса, Воздвижівка, Цвіткове, Чарівне, Косівцеве та Гірке.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі Білогір'я.

Штурмових дій противника на Придніпровському напрямку не зафіксовано .

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Сьогодні за підсумками кількаденного спілкування з командирами наших корпусів, які виконують найважливіші бойові завдання, провів спеціальну зустріч Ставки. Вперше було пряме, безпосереднє спілкування основних наших виробників зброї та обладнання з командирами корпусів, які реально використовують продукцію, міністерствами оборони України та фінансів, а також основними спеціальними службами нашої держави.



У Ставці взяли участь командувач ДШВ ЗСУ, командири 10-го, 11-го, 19-го армійських корпусів, "Хартії" та "Азову" і представники цвіту нового українського оборонного сектору. Більшість питань абсолютно практичні – щодо реальних бойових потреб, гальмування в забезпеченні, невирішених питань в закупівлях, необхідного додаткового фінансування і контрактів на постачання: дрони всіх типів та НРК, далекобійні снаряди для артилерії, які потрібні фактично на кожному напрямку інтенсивних бойових дій, інше обладнання. Домовились, що буде започаткований регулярний формат саме такого спілкування між корпусами, виробниками й урядовими структурами за координації Міністерства оборони та РНБО.



Окремо обговорили конкретні показники дефектів продукції, що були виявлені на рівні застосування у бойових підрозділах. Важливо, щоб виробники чули такі відгуки й оперативно виправляли те, що необхідно. На завтра призначив зустрічі ще з іншими командирами корпусів: відгук має бути від усієї нашої корпусної системи Сил оборони України.



Продовжу визначати, які корективи в стратегію оборони України слід внести і які пріоритети у виробництві та постачанні у війська повинні бути реалізовані якнайшвидше. Багато питань щодо ППО і, відповідно, завдань для системи МЗС України та загалом нашої дипломатії.



Вдячний усім сьогодні за відвертість, щирість і змістовність. Україна має увійти у серпень максимально посиленою та підготуватись до різних варіантів подій і поведінки росії восени. Дякую всім, хто допомагає! Дякую кожному воїну, кожному підрозділу, які захищають наші позиції і знищують російські сили. Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!