До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 18 липня 2026 року.
Володимир Зеленський, Getty Images
19 липня 2026, 01:00
Завершилася 1606 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА
ГОЛОВНІ НОВИНИ
🔸 У Києві та інших містах України вкотре зібралися на акції протесту проти відставки Федорова. Мітингувальники також закликають відправити у відставку Сирського.
🔸 Зеленський відреагував на протести у містах України проти відставки Федорова. Каже, що говорив із ним і головкомом Сирським. Президент зазначив, що "рішення щодо армії будуть напрацьовані". Федоров у свою чергу написав, що "діалог є" і він вірить, що "все вдасться".
🔸 У двох регіонах рф після атаки дронів спалахнули пожежі на території складів маркетплейсу Wildberries. Також у Підмосков'ї палає нафтобаза.
🔸 Військові 425 окремого штурмового полку "Скеля" заявили, що провели зачистку в Костянтинівці й що місто перебуває під контролем української армії.
🔸 Військові заявляють про тиск на тлі протестів. Зокрема, комбат "Вовків Да Вінчі" Філімонов заявив, що "отримав догану від Сирського". Андрій Оністрат заявив, що йому могли помститися за підтримку Федорова. А військовий бригади "Рарог" заявив, що після участі в мітингу його подали в СЗЧ.
🔸 росія восени готує мобілізацію півмільйона людей — керівник ЦПД.
🔸 рф відтягує підрозділи з фронту для захисту "тіньового флоту" — Мадяр.
Підбірка: hromadske
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Загалом від початку цієї доби відбулося 193 бойових зіткнення.
Агресор завдав 64 авіаційних удари із застосуванням 198 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6963 дрони-камікадзе та здійснив 2462 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося 11 боєзіткнень з ворогом, чотири з яких досі тривають. Противник здійснив 28 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів у бік Ізбицького, Хатнього та в районі Стариці й Приліпки. Два боєзіткнення тривають.
На Куп’янському напрямку сьогодні ворог наступальних дій не проводив.
Десять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в районі Новоселівки та у бік Лимана, Дробишевого й Озерного.
На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 28 спроб загарбників іти вперед у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Міньківка, Різниківка та у бік Рай-Олександрівки.
На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили сім атак у бік Юрківки та в районах населених пунктів Новомаркове, Пазено, Никифорівка. Одне боєзіткнення наразі триває.
На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 15 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Довга Балка. Два боєзіткнення тривають.
Шістнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Дорожнє, Гришине, Удачне, Молодецьке та у бік Білицького, Сергіївки, Новопідгородного, Кучерів Яру. Два боєзіткнення досі тривають.
За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 45 окупантів, 12 — поранено; знищено один танк, одну одиницю спеціальної техніки та 19 укриттів особового складу ворога. Пошкоджено чотири артилерійські системи, три одиниці автомобільної техніки та 125 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 293 безпілотні літальні апарати різних типів.
На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у бік Вороного.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили дві ворожі атаки у бік Гіркого та Воздвижівки. Один бій досі триває.
На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників у районі Щербаків та Плавнів.
На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані. Я дякую всім, хто дбає про Україну. Я дякую всім, хто захищає наші позиції на фронті, хто старається повертати війну додому — в Росію, туди, звідки війна сюди прийшла. Слава Україні!".
Віримо в ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми — сила! Слава Україні!