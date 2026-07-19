Завершилася 1606 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 У Києві та інших містах України вкотре зібралися на акції протесту проти відставки Федорова. Мітингувальники також закликають відправити у відставку Сирського.

🔸 Зеленський відреагував на протести у містах України проти відставки Федорова. Каже, що говорив із ним і головкомом Сирським. Президент зазначив, що "рішення щодо армії будуть напрацьовані". Федоров у свою чергу написав, що "діалог є" і він вірить, що "все вдасться".

🔸 У двох регіонах рф після атаки дронів спалахнули пожежі на території складів маркетплейсу Wildberries. Також у Підмосков'ї палає нафтобаза.

🔸 Військові 425 окремого штурмового полку "Скеля" заявили, що провели зачистку в Костянтинівці й що місто перебуває під контролем української армії.

🔸 Військові заявляють про тиск на тлі протестів. Зокрема, комбат "Вовків Да Вінчі" Філімонов заявив, що "отримав догану від Сирського". Андрій Оністрат заявив, що йому могли помститися за підтримку Федорова. А військовий бригади "Рарог" заявив, що після участі в мітингу його подали в СЗЧ.

🔸 росія восени готує мобілізацію півмільйона людей — керівник ЦПД.

🔸 рф відтягує підрозділи з фронту для захисту "тіньового флоту" — Мадяр.

Підбірка: hromadske