Тренер Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту проиграл Хосепу Гвардиоле лишь один раз.
Хосепу Гвардиоле еще расти и расти до Нуну Эшпириту Санту, Getty Images
28 декабря 2019, 00:45
Из 35-ти тренеров, против коллективов которых команды Хосепа Гвардиолы сыграли как минимум 5 матчей, самым неуступчивым оказался Нуну Эшпириту Санту — одно поражение в пяти поединках.
В очередной раз своего более титулованного коллегу португальский специалист огорчил в 19-м туре первенства АПЛ.
Манчестер Сити, играя в меньшинстве после удаления вратаря Эдерсона, сумел повести в счете с разницей в два мяча после дубля (при двух нереализованных пенальти) Стерлинга, однако все-таки позволил Вулверхэмптону совершить камбэк, впервые проиграв матч, в котором отличился Рахим.
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