Англия

Тренер Арсенала Микель Артета рассказал о главных кадровых вопросах команды.

Микель Артета рассчитывает на возвращение в строй травмированных игроков и хочет сохранить лидеров Арсенала.

Как сообщил в интервью BBC Sport главный тренер Арсенала, "канониры" не рассчитывают совершать крупные покупки в январе, поскольку команда достаточно хорошо укомплектована. Приоритетной задачей Артета видит подписание нового контракта с Пьером-Эмериком Обамеянгом.

После 21-го тура первенства АПЛ Арсенал занимает 10-е место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на 9 очков.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.