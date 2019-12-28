Италия

Нападающий Челси Оливье Жиру может заменить в Ювентусе уехавшего в Катар Марио Манджукича.

Ювентус намерен перехватить у Интера Оливье Жиру — сообщает L'Equipe со ссылкой на La Stampa.

Чемпион Италии рассматривает француза как замену перешедшему в катарский Аль-Духаил Марио Манджукичу, при этом Юве продолжает действия с целью не допустить усиления своего конкурента — Интера, у которого намерен переманить также Артуро Видаля.

Жиру, которого Фрэнк Лампард редко использует в Челси, помимо Интера имеет и другие варианты: Лион предлагает ему вернуться во Францию, а Атлетико — попробовать силы в испанской Ла Лиге.

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