Италия 28 декабря 2019, 12:36 Ювентус готов включиться в борьбу за Жиру Нападающий Челси Оливье Жиру может заменить в Ювентусе уехавшего в Катар Марио Манджукича. Оливье Жиру - витязь на распутье, Getty Images 28 декабря 2019, 12:36 Ювентус намерен перехватить у Интера Оливье Жиру — сообщает L'Equipe со ссылкой на La Stampa. Чемпион Италии рассматривает француза как замену перешедшему в катарский Аль-Духаил Марио Манджукичу, при этом Юве продолжает действия с целью не допустить усиления своего конкурента — Интера, у которого намерен переманить также Артуро Видаля. Жиру, которого Фрэнк Лампард редко использует в Челси, помимо Интера имеет и другие варианты: Лион предлагает ему вернуться во Францию, а Атлетико — попробовать силы в испанской Ла Лиге. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Оливье Жиру Команды Интер Челси Ювентус Источники Lequipe Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте