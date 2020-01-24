Англия

Football.ua подводит итоги 24-го тура английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити одолел Шеффилд Юнайтед, Челси не воспользовался подарком от Давид Луиса, Тоттенхэм с трудом одолел Норвич, Лестер покуражился с Вест Хэмом, Манчестер Юнайтед повержен на Олд Траффорд от Бернли и другие матчи тура.

24-й тур:

Челси не воспользовался помощью Давида Луиса

Когда команда находится с 26-й минуты матча в меньшинстве, выигрывая в один мяч, нужно постараться как можно быстрее забить второй гол и "закрыть" игру. После того, как Давид Луис покинул Челси и в первых поединках за "канониров" результативно ошибался раз за разом, многие поклонники "синих" начали шутливо называть бразильца #AgentLuiz. Удивительное совпадение, что именно в игре против своей бывшей команды 32-летний футболист заработал удаление. Конечно, бразильцу пришлось подчищать за Шкодраном Мустафи, который обрезал всю команду, но тем не менее.

Челси вроде и контролировал ход игры, практически ничего не позволил создать у своих ворот, но все по-прежнему идет как-то не так. Атакующая линия "синих" по-прежнему вызывает вопросы, пожалуй, единственный игрок, к которому нет претензий – это Тэмми Абрахам. Он и побороться за мяч способен, и сам забить, и, как в матче против Арсенала, заработать пенальти и красную карточку для соперника.

Когда команда находится такое количество времени в большинстве и не реализует свое численное преимущество, против нынешнего Арсенала – это, мягко говоря, странно. Еще более странно, что в концовке забил именно защитник Сезар Аспиликуэта, а не кто-то из атакующей группы.

То, что Арсеналу повезло – безусловно. Два удара в створ и два гола – невероятно! Однако стоит отметить и тот факт, что по ходу встречи "канониры" проявляли характер, в обороне допускали не много ошибок, сумели перестроиться и, самое главное, показали сто процентную реализацию своих моментов (да и то гол Бельерина – даже полумоментом сложно назвать).

Возможно, это у Челси историческая проблема – команда не способна реализовывать на поле численное преимущество. Можно вспомнить полуфинал Лиги чемпионов против Барселоны в 2009 году (1:1 и гол Андреса Иньесты), встречу в ЛЧ против ПСЖ, когда удален был Златан Ибрагимович…

Ну а за Кепу Аррисабалагу и говорить сейчас не будем – это отдельная тема, которая требует соответствующего обзора. Испанца прямо сейчас можно назвать худшим голкипером АПЛ (хотя бы по статистике отраженных ударов).

Солскьяер приближается к отставке?

С того момента, как норвежский специалист избавился от приставки "и.о.", под его руководством Манчестер Юнайтед провел 32 матча в Премьер-лиге: 11 побед, 9 ничьих и 12 поражений. Когда у такого клуба, как МЮ поражений больше чем побед – стоит задуматься.

Конечно, если капнуть глубже, то Солскьяер – это не центр проблем "красных дьяволов", а лишь один из компонентов. Можно сколько угодно говорить про работу на трансферном рынке, взаимодействие с Эдом Вудвордом и так далее. Можно сказать, что с уходом Жозе Моуриньо норвежский специалист сумел встряхнуть "красных дьяволов", а когда этот период закончился, в ход пошла нестабильность и плюс-минус те результаты, что и у португальца.

Также следует отметить, что Бернли по ходу матча повезло: два удара в створ – два гола. Всего "бордовые" нанесли 5 ударов, а МЮ – 24 (7 – в створ ворот).

Тотенхэму по-прежнему сложно даются победы

Любой соперник сейчас может доставить неприятности Тоттенхэму. Аналогичное касается и других клубов, которые жаждут попасть в ТОП-4 по итогам сезона.

Норвич отчаянно нуждается в очках и еще до игры было ясно, что "канарейки" так просто не сдадутся и будут бороться до последнего. К слову, в первом круге коллектив Даниэля Фарке сумел отнять очки у лондонской команды, сыграв вничью (2:2).

Класс "шпор" проявился в домашней игре, он им позволил вырвать победу ближе к концу матча. Положение дел у Норвича печальное, а вот Тоттенхэм добыл свою первую победу в Премьер-лиге почти за месяц: за этот промежуток времени "шпоры" два раза проиграли и два раза сыграли вничью. Из хороших новостей и то, что Уго Льорис восстановился после травмы и готов играть.

"Ты пытался..."

Бился, кусался, боролся, цеплялся… Любой из глаголов подходит, чтобы описать положение дел Вулверхэмптона в матче против Ливерпуля.

Подопечные Нуну Эшпириту Санту делали все, чтобы не проиграть, а то и вовсе стать первой командой, которая одолеет "красных". Интрига сохранялась чуть ли не до последнего, пока за дело не взялся Роберто Фирмино, в нужный момент забив гол, принесший команде три очка.

Пожалуй, Вулверхэмптон не заслуживал на поражение и как минимум один пункт мог заработать. Другое дело, что в очередной раз мерсисайдский коллектив показал, что борется до конца (Ливерпуль забил на 84-й минуте), а также то, что на сегодняшний день класс команды выше других в АПЛ. Даже не смотря на насыщенный график, повреждения и другие неприятные моменты.

К слову, травму в поединке получил Садио Мане. По предварительным данным, у сенегальца несерьезное повреждение, поэтому болельщики и тренерский штаб должны держать кулаки, чтобы так и было.

Вулверхэмптон не сумел отнять очки у Ливерпуля, но команда показала зубы и достойную игру. "Волкам" вполне по силам занять место в ТОП-6 по итогам сезона в АПЛ.

Одной строкой:

Борнмут ожил? Нельзя сказать, что "вишни" провели какой-то выдающийся поединок против Брайтона, но три гола в ворота гостей и три очка – отличный результат для команды, которая до этого в 12 матчах имела лишь одну победу и ничью, а все остальное – поражения.

Зинченко и Ляпорт вернулись в состав. Одной из ключевых фигур в Манчестер Сити является французский центрбек, который уже восстановился после травмы. Его появление важно для "горожан", которые сходу провели "сухой" матч против неуступчивого Шеффилд Юнайтед. Ляпорт провел на поле 76 минут, а также в составе впервые в 2020 году в АПЛ вышел Зинченко. 23-летний футболист, откровенно говоря, провел слабый поединок и остается лишь надеяться, что украинец будет прогрессировать в дальнейшем.

Ох, Эвертон… Победа у "ирисок" был в кармане: 2:0 в пользу Эвертона, 90+4 минута матча – Флориан Лежен отыграл один мяч. И спустя минуту забил второй! Подопечные Карло Анчелотти упустили победу в концовке поединка за минуту. Не лучший день для 60-летнего специалиста и его команды. Зато Мойзе Кин забил первый мяч в АПЛ!

Уотфорд вернулся в зону вылета. "Шершни" набрали отличный ход, добыв четыре победы и одну ничью в пяти поединках – это позволило подняться со дна турнирной таблицы и покинуть зону вылета. И в игре против Астон Виллы все шло по плану – Уотфорд первым забил, но подсел и не сумел удержать преимущество. На 95-й минуте "львы" выгрызли победу, но коллективу Найджела Пирсона не следует особо расстраиваться. Пускай и прямой конкурент в борьбе за выживание, но лишь одно очко отделяет от спасительной 17-й строчки.

Лестер держит удар. Четыре мяча против Вест Хэма, пускай и коллектив Дэвиса Мойеса переживает игровой спад – отличный результат. Из неприятного – травма Джейми Варди, однако все выглядит не так серьезно, как ожидалось.

Бомбардиры:



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Таблица:



25-й тур:

Александр Савельев, Football.ua