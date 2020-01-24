Манчестер Сити одолел Шеффилд Юнайтед, Челси не воспользовался подарком от Давид Луиса, Тоттенхэм с трудом одолел Норвич, Лестер покуражился с Вест Хэмом, Манчестер Юнайтед повержен на Олд Траффорд от Бернли и другие матчи тура. 

24-й тур

21 ЯНВАРЯ 2020

21:30 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд  
21:30 Борнмут Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон  
21:30 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити  
21:30 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Ньюкасл  
21:30 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон  
22:15 Челси Челси 2:2 Арсенал Арсенал  

22 ЯНВАРЯ 2020

21:30 Лестер Сити Лестер Сити 4:1 Вест Хэм Вест Хэм  
21:30 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич  
22:15 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 Бернли Бернли  

23 ЯНВАРЯ 2020

22:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль  

Челси не воспользовался помощью Давида Луиса

Когда команда находится с 26-й минуты матча в меньшинстве, выигрывая в один мяч, нужно постараться как можно быстрее забить второй гол и "закрыть" игру. После того, как Давид Луис покинул Челси и в первых поединках за "канониров" результативно ошибался раз за разом, многие поклонники "синих" начали шутливо называть бразильца #AgentLuiz. Удивительное совпадение, что именно в игре против своей бывшей команды 32-летний футболист заработал удаление. Конечно, бразильцу пришлось подчищать за Шкодраном Мустафи, который обрезал всю команду, но тем не менее.

Челси вроде и контролировал ход игры, практически ничего не позволил создать у своих ворот, но все по-прежнему идет как-то не так. Атакующая линия "синих" по-прежнему вызывает вопросы, пожалуй, единственный игрок, к которому нет претензий – это Тэмми Абрахам. Он и побороться за мяч способен, и сам забить, и, как в матче против Арсенала, заработать пенальти и красную карточку для соперника.

Когда команда находится такое количество времени в большинстве и не реализует свое численное преимущество, против нынешнего Арсенала – это, мягко говоря, странно. Еще более странно, что в концовке забил именно защитник Сезар Аспиликуэта, а не кто-то из атакующей группы.

То, что Арсеналу повезло – безусловно. Два удара в створ и два гола – невероятно! Однако стоит отметить и тот факт, что по ходу встречи "канониры" проявляли характер, в обороне допускали не много ошибок, сумели перестроиться и, самое главное, показали сто процентную реализацию своих моментов (да и то гол Бельерина – даже полумоментом сложно назвать).

Возможно, это у Челси историческая проблема – команда не способна реализовывать на поле численное преимущество. Можно вспомнить полуфинал Лиги чемпионов против Барселоны в 2009 году (1:1 и гол Андреса Иньесты), встречу в ЛЧ против ПСЖ, когда удален был Златан Ибрагимович…

Ну а за Кепу Аррисабалагу и говорить сейчас не будем – это отдельная тема, которая требует соответствующего обзора. Испанца прямо сейчас можно назвать худшим голкипером АПЛ (хотя бы по статистике отраженных ударов).

Солскьяер приближается к отставке?

С того момента, как норвежский специалист избавился от приставки "и.о.", под его руководством Манчестер Юнайтед провел 32 матча в Премьер-лиге: 11 побед, 9 ничьих и 12 поражений. Когда у такого клуба, как МЮ поражений больше чем побед – стоит задуматься.

Конечно, если капнуть глубже, то Солскьяер – это не центр проблем "красных дьяволов", а лишь один из компонентов. Можно сколько угодно говорить про работу на трансферном рынке, взаимодействие с Эдом Вудвордом и так далее. Можно сказать, что с уходом Жозе Моуриньо норвежский специалист сумел встряхнуть "красных дьяволов", а когда этот период закончился, в ход пошла нестабильность и плюс-минус те результаты, что и у португальца.

Также следует отметить, что Бернли по ходу матча повезло: два удара в створ – два гола. Всего "бордовые" нанесли 5 ударов, а МЮ – 24 (7 – в створ ворот).

Тотенхэму по-прежнему сложно даются победы

Любой соперник сейчас может доставить неприятности Тоттенхэму. Аналогичное касается и других клубов, которые жаждут попасть в ТОП-4 по итогам сезона.

Норвич отчаянно нуждается в очках и еще до игры было ясно, что "канарейки" так просто не сдадутся и будут бороться до последнего. К слову, в первом круге коллектив Даниэля Фарке сумел отнять очки у лондонской команды, сыграв вничью (2:2).

Класс "шпор" проявился в домашней игре, он им позволил вырвать победу ближе к концу матча. Положение дел у Норвича печальное, а вот Тоттенхэм добыл свою первую победу в Премьер-лиге почти за месяц: за этот промежуток времени "шпоры" два раза проиграли и два раза сыграли вничью. Из хороших новостей и то, что Уго Льорис восстановился после травмы и готов играть.  

"Ты пытался..." 

Бился, кусался, боролся, цеплялся… Любой из глаголов подходит, чтобы описать положение дел Вулверхэмптона в матче против Ливерпуля.

Подопечные Нуну Эшпириту Санту делали все, чтобы не проиграть, а то и вовсе стать первой командой, которая одолеет "красных". Интрига сохранялась чуть ли не до последнего, пока за дело не взялся Роберто Фирмино, в нужный момент забив гол, принесший команде три очка.

Пожалуй, Вулверхэмптон не заслуживал на поражение и как минимум один пункт мог заработать. Другое дело, что в очередной раз мерсисайдский коллектив показал, что борется до конца (Ливерпуль забил на 84-й минуте), а также то, что на сегодняшний день класс команды выше других в АПЛ. Даже не смотря на насыщенный график, повреждения и другие неприятные моменты.

К слову, травму в поединке получил Садио Мане. По предварительным данным, у сенегальца несерьезное повреждение, поэтому болельщики и тренерский штаб должны держать кулаки, чтобы так и было. 

Вулверхэмптон не сумел отнять очки у Ливерпуля, но команда показала зубы и достойную игру. "Волкам" вполне по силам занять место в ТОП-6 по итогам сезона в АПЛ. 

Одной строкой:

Борнмут ожил? Нельзя сказать, что "вишни" провели какой-то выдающийся поединок против Брайтона, но три гола в ворота гостей и три очка – отличный результат для команды, которая до этого в 12 матчах имела лишь одну победу и ничью, а все остальное – поражения.

Зинченко и Ляпорт вернулись в состав. Одной из ключевых фигур в Манчестер Сити является французский центрбек, который уже восстановился после травмы. Его появление важно для "горожан", которые сходу провели "сухой" матч против неуступчивого Шеффилд Юнайтед. Ляпорт провел на поле 76 минут, а также в составе впервые в 2020 году в АПЛ вышел Зинченко. 23-летний футболист, откровенно говоря, провел слабый поединок и остается лишь надеяться, что украинец будет прогрессировать в дальнейшем.

Ох, Эвертон… Победа у "ирисок" был в кармане: 2:0 в пользу Эвертона, 90+4 минута матча – Флориан Лежен отыграл один мяч. И спустя минуту забил второй! Подопечные Карло Анчелотти упустили победу в концовке поединка за минуту. Не лучший день для 60-летнего специалиста и его команды. Зато Мойзе Кин забил первый мяч в АПЛ! 

Уотфорд вернулся в зону вылета. "Шершни" набрали отличный ход, добыв четыре победы и одну ничью в пяти поединках – это позволило подняться со дна турнирной таблицы и покинуть зону вылета. И в игре против Астон Виллы все шло по плану – Уотфорд первым забил, но подсел и не сумел удержать преимущество. На 95-й минуте "львы" выгрызли победу, но коллективу Найджела Пирсона не следует особо расстраиваться. Пускай и прямой конкурент в борьбе за выживание, но лишь одно очко отделяет от спасительной 17-й строчки. 

Лестер держит удар. Четыре мяча против Вест Хэма, пускай и коллектив Дэвиса Мойеса переживает игровой спад – отличный результат. Из неприятного – травма Джейми Варди, однако все выглядит не так серьезно, как ожидалось. 

Бомбардиры: 

ИГРОК КЛУБ ГОЛЫ(ПЕН) ИГРЫ
Джейми Варди Лестер Сити 17 (3) 21
Серхио Агуэро Манчестер Сити 16 (2) 18
Данни Ингз Саутгемптон 14 24
Пьер-Эмерик Обамеянг Арсенал 14 (1) 22
Маркус Рашфорд Манчестер Юнайтед 14 (5) 21
Тэмми Абрахам Челси 13 21
Садио Мане Ливерпуль 11 22
Рахим Стерлинг Манчестер Сити 11 22
Мохаммед Салах Ливерпуль 11 (2) 20
Харри Кейн Тоттенхэм 11 (2) 20


Ассистенты:

ИГРОК КЛУБ ПЕРЕДАЧИ ИГРЫ
Кевин де Брюйне Манчестер Сити 15 23
Трент Александер-Арнольд Ливерпуль 10 23
Давид Силва Манчестер Сити 7 18
Сон Хын Мин Тоттенхэм 7 19
Рияд Марез Манчестер Сити 7 20
Эмилиано Буэндиа Норвич 7 22
Адама Траоре Вулверхэмптон 7 23
Харви Барнс Лестер Сити 6 21
Садио Мане Ливерпуль 6 22
Дэниел Джеймс Манчестер Юнайтед 6 22


Таблица:

# 24 ЯНВАРЯ 2020 И О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 67
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 24 48
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 34
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 34
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Арсенал 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Бернли Бернли 24 30
14 Ньюкасл Ньюкасл 24 30
15 Брайтон Брайтон 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Вест Хэм 23 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Норвич 24 17


25-й тур:

01 ФЕВРАЛЯ 2020

14:30 Лестер Сити Лестер Сити -:- Челси Челси  
17:00 Борнмут Борнмут -:- Астон Вилла Астон Вилла  
17:00 Вест Хэм Вест Хэм -:- Брайтон Брайтон  
17:00 Кристал Пэлас Кристал Пэлас -:- Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед  
17:00 Ливерпуль Ливерпуль -:- Саутгемптон Саутгемптон  
17:00 Ньюкасл Ньюкасл -:- Норвич Норвич  
17:00 Уотфорд Уотфорд -:- Эвертон Эвертон  
19:30 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед -:- Вулверхэмптон Вулверхэмптон  

02 ФЕВРАЛЯ 2020

16:00 Бернли Бернли -:- Арсенал Арсенал  
18:30 Тоттенхэм Тоттенхэм -:- Манчестер Сити Манчестер Сити  

Александр Савельев, Football.ua 