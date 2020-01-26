Англия

Польский нападающий может отправиться в "синюю" часть Лондона.

Агенты Кшиштофа Пьонтека предложили услуги поляка Челси на тот случай, если команду покинет Оливье Жиру, сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Француз, как стало известно ранее, входит в планы Интера, где его хочет лично видеть Антонио Конте.

Игровая практика Пьонтека в Милане вызывает большие вопросы ввиду прихода Златана Ибрагимовича. К тому же, Пьоли рассчитывает на Леау.

Отметим, что Тоттенхэм не останавливает переговоры по польскому нападающему, пытаясь решить проблему с отсутствием нападающего после травмы Кейна.