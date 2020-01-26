Польский нападающий может отправиться в "синюю" часть Лондона.
КШИШТОФ ПЬОНТЕК, ФОТО GETTY IMAGES
26 января 2020, 20:34
Агенты Кшиштофа Пьонтека предложили услуги поляка Челси на тот случай, если команду покинет Оливье Жиру, сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
Француз, как стало известно ранее, входит в планы Интера, где его хочет лично видеть Антонио Конте.
Игровая практика Пьонтека в Милане вызывает большие вопросы ввиду прихода Златана Ибрагимовича. К тому же, Пьоли рассчитывает на Леау.
Отметим, что Тоттенхэм не останавливает переговоры по польскому нападающему, пытаясь решить проблему с отсутствием нападающего после травмы Кейна.