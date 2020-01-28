Англия

"Канониры" все еще надеются заключить сделку с испанским защитником.

Трансферная сага защитника Фламенго Пабло Мари в Арсенал продолжается.

Ранее стало известно, что переход 26-летнего испанца в лондонских клуб находится под угрозой срыва из-за нежелания "канониров" выплачивать ранее оговоренную сумму.

Однако, как сообщает ESPN, переговоры Арсенала и Фламенго по трансферу Мари продолжаются, по завершению которых лондонцы намерены взять футболиста в аренду с возможными правом выкупа летом за 10 миллионов евро.

Вся ситуация вокруг Пабло Мари станет известна в пятницу, 31 января, а пока клубы пытаются договориться. Арсенал, в свою очередь, уверен, что переход испанца в конечном итоге состоится.

Ранее сообщалось, что Арсенал проявляет интерес к защитнику Саутгемптона Суарешу.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.