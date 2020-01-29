Англия

Норвежский специалист высказался о следующем матче против Ман Сити.

Манчестер Сити сыграет против Манчестер Юнайтед в рамках ответного полуфинального поединка Кубка английской лиги.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер надеется, что его команде удастся отыграться после поражения в первом матче со счетом 3:1.

"Мы немного слабее Ман Сити, но нельзя просто играть от обороны. Мы должны атаковать, пытаться удерживать мяч. Это будет не слишком легкой задачей, потому что "горожане" отлично прессингуют".

"Мы уже делали удивительные вещи в этом клубе с нынешним составом. Игра против ПСЖ в прошлом сезоне является для меня образцовой в плане того, как можно отыграть дефицит двух мячей. Мы должны первыми забить в сегодняшнем матче", — приводит слова Солскьяера BBC.

Матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед состоится на Этихаде в среду, 29 января, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.