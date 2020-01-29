Англия

Бразильский хавбек надеется на камбек в матче Кубка английской лиги против Ман Сити.

Манчестер Сити сыграет против Манчестер Юнайтед в рамках ответного полуфинального поединка Кубка английской лиги.

"Красные дьяволы" проиграли в первом матче на Олд Траффорд со счетом 1:3, поэтому перед командой Солскьяера стоит довольно непростая задача, чтобы выйти в заключительную стадию турнира.

Полузащитник МЮ Фред, в свою очередь, надеется, что Манчестер Юнайтед совершит камбек и встретится с Астон Виллой в финале.

"Мы должны верить. Если мы не верим в себя, кто еще будет?. Мы сделаем все возможное, чтобы свести преимущество Ман Сити на "нет", одержать победу и выйти в финал Кубка английской лиги".

"Как я уже сказал, выиграть трофей — очень важно для нас. Мы должны приложить все усилия, поскольку это поможет нам в этом сезоне справиться со всеми проблемами, с которыми мы сталкиваемся. Победа станет для нас большим шагом вперед", — приводит слова Фред официальный сайт МЮ.

Матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед состоится на Этихаде в среду, 29 января, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

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