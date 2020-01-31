Англия

"Красные дьяволы" рассматривают варианты на позицию нападающего.

Манчестер Юнайтед нуждается в новом нападающем на оставшуюся часть сезона. Манкунианцы рассматривают кандидатуры Пукки из Норвича и Мертенса из Наполи, сообщает Independent.

Финский нападающий в этом сезоне АПЛ забил 11 голов в 23 поединках, но вряд ли "канарейки" расстанутся со своей главной звездой.

Мертенс же не является первым выбором Дженнаро Гаттузо на позицию нападающего в Наполи, а также имеет контракт, который истекает в конце сезона.

Напомним, что ранее "красные дьяволы" получили отказ по Джошуа Кингу и Данни Ингзу.