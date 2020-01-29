Испания

"Сине-гранатовые" намерены усилиться бразильским вингером.

Нападающий Челси Виллиан может продолжить карьеру в чемпионате Испании, где к нему возобновила интерес Барселона.

Как сообщает Sky Sports, каталонский клуб планирует в ближайшее время связаться с руководством "пенсионеров", чтобы предложить за 31-летнего бразильца 20 миллионов фунтов.

Стоит отметить, что действующий контракт Виллиана с Челси рассчитан до конца текущего сезона, и пока никакого продвижения в плане продления сотрудничества между лондонским клубом и игроком не наблюдается.

Напомним, это уже не первая попытка, когда Барселона пытается подписать бразильского вингера. Прошлым летом "сине-гранатовые" предлагали 35 миллионов фунтов, однако получили отказ.

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