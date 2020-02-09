Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед дал комментарий перед сборами в Испании.

Манчестер Юнайтед отправился на подготовку перед стартом оставшейся части сезона. Оле-Гуннар Солскьяер объяснил важность текущего этапа, а также рассказал об адаптации Бруну Фернандеша.

"У нас будут хорошие семь, восемь или девять дней тренировок перед Челси и остальной частью сезона. Надеюсь, у нас будет две игры каждую неделю, так что это важный отрезок для реинтеграция и перезапуска команды.

Фернандеш? Я поддерживаю с ним связь. Он отправился в Португалию на несколько дней, чтобы решить организационные вопросы. Фернандеш не был на 100 процентов доволен своим дебютом, так что это хороший знак", — приводит слова главного тренера официальный сайт клуба.

Напомним, что на сборы с командой из-за ситуации с коронавирусом не смог полететь Одион Игало.