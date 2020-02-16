Англия

Защитник "красных дьяволов" считает, что в английском футболе есть несправедливость.

Манчестер Юнайтед после двадцати пяти матчей находится на девятой строчке турнирной таблицы и получает не самые лестные отзывы о своей игре.

Люк Шоу, защитник манкунианцев, недоволен тем, что все критикуют его команду, но забывают об Арсенале, дела которого тоже идут не лучшим образом.

"Для того, чтобы играть за такой большой клуб, как Манчестер Юнайтед, нужна толстая кожа. Все выжидают момент, чтобы покритиковать тебя. При всем уважении к Арсеналу, фантастическому клубу, но они проводят далеко не лучшие сезоны, однако о них ничего не говорят. Забавно, что в случае Манчестер Юнайтед критикуют все, а Арсенал нет", — приводит слова Люка Шоу Goal.

Напомним, что из-за неудовлетворительных результатов руководство манкунианцев рассматривает возможность назначение нового тренера.