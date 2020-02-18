Англия

Football.ua подводит итоги 26-го тура английской Премьер-лиги.

Эвертон одолел Кристал Пэлас, Брайтон оказался сильнее Уотфорда, Шеффилд Юнайтед разобрался с Борнмутом, Вулверхэмптон и Лестер Сити сильнейшего не выявили, Ливерпуль дожал Норвич, а Тоттенхэм – Астон Виллу, Арсенал в элегантном стиле обыграл Ньюкасл, а Челси на Стэмфорд Бридж уступил Манчестер Юнайтед.

26-й тур:

Ливерпулю осталось совсем немного

Отбросим матч против Норвича. Будем откровенны, он мало кому интересен. Сейчас дело в другом: сможет ли Ливерпуль обеспечить титул заранее? Тут ответ в целом простой – да, вопрос лишь в том, насколько быстро. Сейчас подопечным Юргена Клоппа необходимо пять побед подряд и титул в кармане. Учитывая то, как играют Манчестер Сити и Лестер, побед может хватить и меньше для досрочного оформления долгожданной победы в АПЛ.

Вест Хэм, Уотфорд, Борнмут, Эвертон и Кристал Пэлас. Пять побед – и Премьер-лига в кармане. Можно даже прямо сейчас дать возможность игрокам стартового состава расслабиться и подготовиться к матчам Лиги чемпионов и Кубку Англии, где "красным" будут противостоять Атлетико и Челси.

А теперь буквально несколько слов об игре: как бы не был хорош Норвич и не пытался "вставить палки в колеса", Ливерпуль сейчас в АПЛ попросту не остановить. Коллектив Юргена Клоппа на автопилоте мчит к победе в чемпионате, и "канарейки" не могут доставить проблем мерсисайдцам, по крайней мере сегодня.

Тоттенхэм дожал Астон Виллу

За что мы так любим Премьер-лигу? Как минимум за то, что здесь практически никогда заранее неизвестно, чем завершится матч или как завершит сезон каждая из команд (пожалуй, только по Ливерпулю на 99,9% закрыт вопрос).

Равная игра, пять забитых голов на двоих, автогол, не реализованный пенальти и драматический гол в компенсированное время. Тем и прекрасна Премьер-лига, а более опытные фанаты АПЛ могут сказать: "Узнаю старого-доброго Жозе!". Скорее всего, они будут не правы – не стоит приписывать победу к заслугам португальца. Класс исполнителей "шпор" выше, чем у "львов".

Тем не менее, Тоттенхэм уже пятый, а учитывая то, что Манчестер Сити исключен из Лиги чемпионов – это дает право коллективу Жозе Моуриньо в следующем сезоне сыграть в главном еврокубковом турнире. И как же досадно должно быть Маурисио Почеттино, ведь у португальца своего рода "фора", учитывая последние события!

Арсенал воскрес?

Невероятно! Фантастика! Только так можно описать матч Арсенал – Ньюкасл в минувшем туре. И если первый тайм прошел не так "весело", как хотелось бы болельщикам "канонирам", то второй – шедевр, unbelievable! Подопечные Микеля Артеты не только обыграли "сорок", а попросту разнесли коллектив Стива Брюса. В этом сезоне Ньюкасл выглядит крепким орешком, несмотря на все сложности, что добавляет победе Арсенала лишь шарма.

Отличные комбинации, осмысленная игра, каждый знал, что ему необходимо делать на поле, гол и результативная передача дорогостоящего приобретения в лице Николя Пепе, голы Озила и вышедшего на замену Ляказетта. У Арсенала получалось буквально все!

"Старый-добрый Арсенал вернулся", — подумали болельщики этой команды, а хейтеры скажут: "Так они же не проиграли", — и тоже в какой-то мере будут правы. "Канониры" отучили даже собственных фанатов от побед. Возможно, Артете удастся это исправить. Стиль испанского специалиста уже начинает прослеживаться – осмысленный контроль мяча (а не контроль ради контроля) с последующими атаками.

Не стоит радоваться раньше времени, но матч против Ньюкасла – пожалуй, чуть ли не лучший в сезоне в исполнении Арсенала, а то и действительно лучший. У "канониров" получалось буквально все.

Челси далеко не фаворит на ТОП-4

Возможно, это тот случай, когда к тренеру не должно быть никаких претензий. За исключением нескольких поединков в сезоне, нельзя сказать, что Фрэнк Лампард делает что-то неправильно. Остаются какие-то мелкие детали, но глобально – 41-летний специалист на верном пути. Но что он может сделать, если руководство не может поддержать его и приобрести нападающего уже сейчас, а не летом?

Подопечные Лампарда выглядели лучше в первом тайме, но пропустили гол в раздевалку, который надломил команду. Отбросим действия Гарри Магуйара – допустим, англичанин действительно не хотел нанести вред Миши Батшуайи. Опустим эпизод с первым голом "синих", когда Аспиликуэта якобы нарушал правила на Уильямсе, хотя можно уследить тенденцию, что все спорные эпизоды судились в пользу "красных дьяволов". Отбросим это.

Что может сделать Лампард, если рисунок игры прослеживается, но уровень исполнителей не позволяет реализовывать его идеи? Что он может сделать, если время Педро и Виллиана прошло, Батшуайи никогда и не был топовым игроком (не зря Антонио Конте сходу не доверял бельгийцу, как только тот появился в команде), а также травмированы Хадсон-Одои, Абрахам и Пулишич? Когда Лампард был игроком, то в команде была сильная атакующая линия (например, Малуда – Дрогба – Анелька), либо же игроки с характером, способные вытянуть любой матч. Сейчас нет ни первого, ни второго. Лампард работает с тем материалом, что есть. Он просил приобрести нападающего, явно видя проблемы команды в завершающей стадии, но этого не было реализовано. Ну что тут поделать?

Нечто схожее было во второй сезон Антонио Конте в Челси. Итальянец требовал игроков для того, чтобы клуб сделал шаг вперед, но случилось все с точностью да наоборот и отставкой. В который раз руководство команды не хочет "дружить" с главным тренером и поддержать его, а действует исключительно против его воли.

По итогам двух матчей в Премьер-лиге, Манчестер Юнайтед обыграл Челси со счетом 6:0 (4:0, 2:0). Удивительно, но даже сейчас не уходит чувство недосказанности: "синие" не заслужили такого разгрома, а также того, что мяч в этом розыгрыше АПЛ так и не побывает в сетке ворот Давида Де Хеа.

Борьба за Лигу чемпионов обостряется еще больше, а учитывая бан Манчестер Сити – подсуетиться могут Шеффилд Юнайтед, Вулверхэмптон и даже Эвертон. И в этой ситуации "синие" не выглядят фаворитами…

Одной строкой:

Эвертон метит в еврокубки? Когда Анчелотти возглавил "ирисок", некий скептицизм все же присутствовал: его лучшие времена позади, а мотивации особой не видится. Тем не менее, итальянец сумел взбодрить свою команду, что у той появился шанс побороться за зону Лиги чемпионов. И это при том, что не так давно мерсисайдский коллектив был в районе зоны вылета…

Шеффилд Юнайтед снова побеждает. И "клинки" лишь в двух пунктах от зоны Лиги чемпионов. Фантастика, не правда ли?

Уотфорд сбавил обороты. После впечатляющих результатов при Найджеле Пирсоне, "шершни" сбавили обороты и утратили тот кураж. Тем не менее, до спасительной 17-й строчки по-прежнему 17 очков и отчаиваться не стоит – вся борьба еще впереди. Ближе всех к вылету только Норвич.

Вулверхэмптон и Лестер победителя не выявили. Нескучные нули, но результат, который, учитывая ход встречи, оказался на руку именно "лисам". Обе команды, вероятно, не остались разочарованными от имеющегося результата матча.

P.S. Матч Манчестер Сити — Вест Хэм не включен в обзор тура ввиду того, что, учитывая насыщенные футбольные события (в частности, Лигу чемпионов), к утру четверга 26-й тур АПЛ был бы не актуальным.

27-й тур: