Англия

Полузащитник "горожан" рассказал про планы на сезон, которые не изменились из-за дисквалификации в Лиге чемпионов.

УЕФА дисквалифицировал Манчестер Сити из Лиги чемпионов на два следующих розыгрыша. Кевин де Брюйне уверяет, что для него и одноклубников ничего не поменялось.

"Мы отдыхали, когда УЕФА опубликовал свое решение. После возвращения в расположение клуба мы просто играли в футбол. Приняли ситуацию такой, какая есть. Тренировки проходили в обычном режиме. Для нас ничего не изменилось.

Нам предстоит еще много поединков в Кубке Англии, Кубке Лиги и Лиге чемпионов. Надеемся действовать в нужном ритме и выиграть несколько трофеев", — приводит слова де Брюйне Goal.

Из-за произошедшего лидеров команды и Пепа Гвардиолы связывали с уходом из клуба, но последний заявил, что точно останется.